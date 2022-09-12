Про це повідомив заступник Міністра інфраструктури Мустафа Найєм у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, проєкт е-черги буде реалізовано командою Міністерства інфраструктури.

"На першому етапі буде запущено пілотний проєкт на одному з пунктів пропусків. У тестовому режимі працюватиме web-портал з можливістю запису у чергу з будь-якої точки виїзду. До кінця року буде презентовано мобільний застосунок", - пише Найєм.

За інформацією Найєма, система передбачатиме інтеграцію з митними базами даних для попередньої пріоритизації вантажів.

"Система самостійно зможе управляти потоками вантажів у залежності від групи товарів згідно з даними попередньої митної декларації. Використання е-черги буде повністю безкоштовним для перевізників. Жодних обов’язкових заїздів до сервісних зон. Жодного людського втручання в систему", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що електронна черга не розв'язує питання простою вантажів.

"Це залежить виключно від пропускної здатності прикордонних пунктів пропуску. Між тим попереду – зима. Очікування черги вздовж трас у мороз, по-перше, – некомфортно, по-друге, – призводить до додаткових витрат водіїв. Е-черга надаватиме зручний та зрозумілий для користувачів сервіс, який дозволить економити час та чекати проїзду через кордон на будь-якій зручній локації", - пише Найєм.

Задля вирішення проблеми із чергами Україна та Польща відкриють ще один пункт пропуску на кордоні.

Станом на ранок понеділка, 12 вересня, перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги зі 170 автомобілів та 14 автобусів, пішоходи відсутні.

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