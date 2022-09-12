У жовтні запрацює електронна черга для перевізників у прикордонних пунктах пропуску
У жовтні в Україні запрацює сервіс електронної черги на кордоні, на першому етапі запустять пілотний проєкт на одному з пунктів пропусків
Про це повідомив заступник Міністра інфраструктури Мустафа Найєм у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, проєкт е-черги буде реалізовано командою Міністерства інфраструктури.
"На першому етапі буде запущено пілотний проєкт на одному з пунктів пропусків. У тестовому режимі працюватиме web-портал з можливістю запису у чергу з будь-якої точки виїзду. До кінця року буде презентовано мобільний застосунок", - пише Найєм.
За інформацією Найєма, система передбачатиме інтеграцію з митними базами даних для попередньої пріоритизації вантажів.
"Система самостійно зможе управляти потоками вантажів у залежності від групи товарів згідно з даними попередньої митної декларації. Використання е-черги буде повністю безкоштовним для перевізників. Жодних обов’язкових заїздів до сервісних зон. Жодного людського втручання в систему", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що електронна черга не розв'язує питання простою вантажів.
"Це залежить виключно від пропускної здатності прикордонних пунктів пропуску. Між тим попереду – зима. Очікування черги вздовж трас у мороз, по-перше, – некомфортно, по-друге, – призводить до додаткових витрат водіїв. Е-черга надаватиме зручний та зрозумілий для користувачів сервіс, який дозволить економити час та чекати проїзду через кордон на будь-якій зручній локації", - пише Найєм.
- Задля вирішення проблеми із чергами Україна та Польща відкриють ще один пункт пропуску на кордоні.
- Станом на ранок понеділка, 12 вересня, перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги зі 170 автомобілів та 14 автобусів, пішоходи відсутні.
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