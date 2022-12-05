В уряді анонсували запуск е-Черги для вантажівок на кордоні з Польщею
Електронна черга для вантажних транспортних засобів запрацює з 12 грудня у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ"
Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.
Безплатна інформаційно-комунікаційна система є-Черга дасть змогу зменшити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні. Ключовим завдання системи є розрахунок орієнтовного часу перетину кордону. Це має сприяти перевізникам ефективно планувати рейс.
Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" вважається одним з найбільш завантажених пунктів. Станом на 09:00 5 грудня 2022 року черга вантажівок на виїзд з України становила 710 транспортних засобів, що простяглися на 12 км.
Проєкт «Електронна черга перетину кордону / єЧерга» реалізується Міністерством інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Державною службою з безпеки на транспорті, Державним агентством автомобільних доріг, Державною митною службою та Державною прикордонною службою за підтримки USAID.
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Задля вирішення проблеми із чергами Україна та Польща відкриють ще один пункт пропуску на кордоні.
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Запуск електронної черги на кордоні анонсували ще у жовтні.
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