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єЧерга буде анульовувати записи, які містять недостовірну інформацію

5 червня, 2023 понедiлок
00:35
Суспільство

З 5 червня електрона черга для перетину кордону за внесення недостовірних даних буде скасовувати запис

Про це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті.

Результати моніторингу записів користувачів підтвердили, що однією з поширених проблем є введення недостовірної інформації в систему з метою отримати пріоритетне місце в єЧерзі раніше, ніж це передбачено правилами. Зокрема, користувачі намагаються зареєструвати транспортний засіб в чергу без вантажу, а пізніше завантажують його.

"Ми спільно з Державною митною службою України вирішили цю проблему: якщо запис в єЧергу зроблено на машину без вантажу, а пізніше її завантажили, то система скасує такий запис", - йдеться у повідомлені.

 Після реєстрації в єЧерзі, вантажівки будуть перевірятися на наявність митних декларацій, і ті, до яких будуть виявлені такі декларації, будуть позначені в системі спеціальною міткою і виключені з електронної черги.

Укртрансбезпека рекомендує користувачам, які зареєстрували порожню вантажівку, але планують перетнути кордон з вантажем, скасувати свої чергові записи та зареєструватися з коректними даними щодо вантажу.

  • Нагадаємо, що 8 травня на 16 пунктах пропуску з країнами ЄС почала працювати електронна черга (єЧерга) перетину кордону.
Україна
митниця
Держприкордонслужба
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