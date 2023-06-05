Про це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті.

Результати моніторингу записів користувачів підтвердили, що однією з поширених проблем є введення недостовірної інформації в систему з метою отримати пріоритетне місце в єЧерзі раніше, ніж це передбачено правилами. Зокрема, користувачі намагаються зареєструвати транспортний засіб в чергу без вантажу, а пізніше завантажують його.

"Ми спільно з Державною митною службою України вирішили цю проблему: якщо запис в єЧергу зроблено на машину без вантажу, а пізніше її завантажили, то система скасує такий запис", - йдеться у повідомлені.

Після реєстрації в єЧерзі, вантажівки будуть перевірятися на наявність митних декларацій, і ті, до яких будуть виявлені такі декларації, будуть позначені в системі спеціальною міткою і виключені з електронної черги.

Укртрансбезпека рекомендує користувачам, які зареєстрували порожню вантажівку, але планують перетнути кордон з вантажем, скасувати свої чергові записи та зареєструватися з коректними даними щодо вантажу.