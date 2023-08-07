Про це інформує Укравтопром.

"Липневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 11 місяців", – пише пресслужба.

Минулого місяця український автопарк поповнили 18,8 тис. легківок, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з червнем 2023 року реєстрації вживаних автомобілей збільшились майже на 9%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%. Далі йдуть дизельні – 33%, електромобілі – 15%, авто з газобалонним обладнанням – 5% та гібриди – 3%.

У липні Volkswagen Golf став лідером серед ввезених вживаних автомобілів. За 31 день в Україні зареєстрували 1616 одиниць цієї моделі.

Також до топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

RENAULT Megane - 1234;

SKODA Octavia - 929;

VOLKSWAGEN Passat - 741;

NISSAN Leaf - 535;

FORD Focus - 400;

VOLKSWAGEN Touran - 384;

NISSAN Qashqai - 377;

VOLKSWAGEN Tiguan – 377;

AUDI A4 - 369.

Середній вік вживаних автомобілів, що були зареєстровані на українських номерах минулого місяця, становив 10 років.

З початку року 106 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону, пройшли свою першу реєстрацію в Україні, що у 3,3 раза більше за кількість нових автомобілів, що були продані за той самий період.