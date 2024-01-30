МАГАТЕ провело інспекцію Південноукраїнську АЕС

Про це повідомила пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

"З 19 по 28 січня 2024 року на ВП "Південноукраїнська АЕС" було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться у повідомленні.

Перевірку провів інспектор МАГАТЕ за участю інспектора Держатомрегулювання.

У пресслужбі відомства наголосили, що метою інспекції була перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу. Інспекція пройшла без зауважень.