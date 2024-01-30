МАГАТЕ провело інспекцію Південноукраїнську АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 19-28 січня провело інспекцію на Південноукраїнській атомній електростанції
Про це повідомила пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.
"З 19 по 28 січня 2024 року на ВП "Південноукраїнська АЕС" було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться у повідомленні.
Перевірку провів інспектор МАГАТЕ за участю інспектора Держатомрегулювання.
У пресслужбі відомства наголосили, що метою інспекції була перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу. Інспекція пройшла без зауважень.
- 21 січня стало відомо, що гендиректор МАГАТЕ найближчим часом приїде до України: ймовірно, відвідає Запорізьку АЕС.
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