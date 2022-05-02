Укразалізниця оголосила три додаткові евакуаційні рейси на 2 травня
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на понеділок, 2 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.
Розклад на 2 травня:
11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
14:30 - 220/219 Львів – Запоріжжя-1
23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро
- Нагадаємо, 21 квітня у чотирьох вагонах поїзда Запоріжжя - Львів вибило вікна вибуховою хвилею й уламками, Укрзалізниця просить пасажирів не перебувати біля віконних отворів потяга під час повітряної тривоги.
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