У потязі Запоріжжя - Львів вибуховою хвилею й уламками вибило вікна
У чотирьох вагонах поїзда Запоріжжя - Львів вибило вікна вибуховою хвилею й уламками, Укрзалізниця просить пасажирів не перебувати біля віконних отворів потяга під час повітряної тривоги
Про це йдеться в телеграм-каналі Укрзалізниці.
"Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в чотирьох вагонах поїзда №119/120 Запоріжжя-Львів. Постраждалих немає, поїзд прямує далі, вікна ми терпляче поміняємо по Кривому Рогу", - зазначили в повідомленні.
В Укрзалізниці нагадали пасажирам не вести зйомку з вікон поїзда та в разі повітряної тривоги зачиняти вікна й не перебувати безпосередньо напроти віконного отвору.
"Наші диспетчери уважно слідкують за обставинами та ведуть поїзди безпечними маршрутами, але сильні вибухові хвилі вдалині теж можуть завдати шкоди. Зберігаймо спокій та їдемо далі", - наголосили в Укрзалізниці.
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