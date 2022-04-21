У потязі Запоріжжя - Львів вибуховою хвилею й уламками вибило вікна

Про це йдеться в телеграм-каналі Укрзалізниці.



"Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в чотирьох вагонах поїзда №119/120 Запоріжжя-Львів. Постраждалих немає, поїзд прямує далі, вікна ми терпляче поміняємо по Кривому Рогу", - зазначили в повідомленні.



В Укрзалізниці нагадали пасажирам не вести зйомку з вікон поїзда та в разі повітряної тривоги зачиняти вікна й не перебувати безпосередньо напроти віконного отвору.



"Наші диспетчери уважно слідкують за обставинами та ведуть поїзди безпечними маршрутами, але сильні вибухові хвилі вдалині теж можуть завдати шкоди. Зберігаймо спокій та їдемо далі", - наголосили в Укрзалізниці.

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