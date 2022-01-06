Укразалізниця запускає "різдвяний потяг" на святкові вихідні

Про це повідомляє пресслужба УЗ.



Поїзд відправлятиметься 7, 8 та 9 січня о 13:28 та прибуватиме зворотно на станцію Київ-Пасажирський о 15:18.



Квитки вже доступні в касах вокзалів, у чат-боті УЗ у Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger та на сайті за запитом по станції відправлення Київ-Пасажирський та станції прибуття Київ-Деміївський.



Вартість квитка становить від 102,33 грн для дітей та від 136,44 грн для дорослих.



В пресслужбі УЗ зазначили, що пасажири з квитками зможуть безкоштовно відвідати Музей залізничного транспорту, що знаходиться поруч із Південним вокзалом.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила експрес зі Львова до гірськолижного курорту Буковель. Він курсуватиме щодня по 16 січня, потім - по п'ятницях, суботах та неділях.