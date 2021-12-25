Укрзалізниця запустила Буковельський експрес
Укрзалізниця запустила експрес зі Львова до гірськолижного курорту Буковель
Про це повідомляє офіційний сайт Укрзалізниці.
Буковельський експрес курсуватиме за маршрутом Львів - Ясіня - Львів.
Потяг вирушатиме зі Львова о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25. Він робитиме зупинки на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта.
Експрес курсуватиме щодня з 25 грудня по 16 січня, крім 1 та 4 січня. Потім - по п'ятницях, суботах та неділях.
Новим потягом пасажири можуть менше ніж за п'ять годин доїхати до станції Татарів, а потім автобусними шатлами за 20 хв до курорту Буковель.
В УЗ зазначили, що поїзд буде зручний для подорожей до найвідомішого водоспаду Пробій та Скеля Довбуша, які розташовані в Яремчі; найдовшого села в Україні – Микуличин, до віадука у Ворохті, який збудованому в 1895 році за часів Австро-Угорщини та селища Ясіня Закарпатської області, звідки можна дістатися до вершини гори Драгобрат – найвищого гірськолижного курорту українських Карпат.
В УЗ також звернули увагу, що експрес буде зручний для пасажирів, які подорожують з Києва та назад поїздом №91/92 Київ - Львів - Київ. У разі відсутності місць на прямі поїзди вони зможуть дістатися до українських Карпат тільки з однією пересадкою.
- Нагадаємо, з 12 грудня до гірськолижних курортів у Карпатах почали курсувати сім додаткових потягів.
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