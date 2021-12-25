Укрзалізниця запустила Буковельський експрес

Про це повідомляє офіційний сайт Укрзалізниці.

Буковельський експрес курсуватиме за маршрутом Львів - Ясіня - Львів.

Потяг вирушатиме зі Львова о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25. Він робитиме зупинки на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта.

Експрес курсуватиме щодня з 25 грудня по 16 січня, крім 1 та 4 січня. Потім - по п'ятницях, суботах та неділях.

Новим потягом пасажири можуть менше ніж за п'ять годин доїхати до станції Татарів, а потім автобусними шатлами за 20 хв до курорту Буковель.

В УЗ зазначили, що поїзд буде зручний для подорожей до найвідомішого водоспаду Пробій та Скеля Довбуша, які розташовані в Яремчі; найдовшого села в Україні – Микуличин, до віадука у Ворохті, який збудованому в 1895 році за часів Австро-Угорщини та селища Ясіня Закарпатської області, звідки можна дістатися до вершини гори Драгобрат – найвищого гірськолижного курорту українських Карпат.

В УЗ також звернули увагу, що експрес буде зручний для пасажирів, які подорожують з Києва та назад поїздом №91/92 Київ - Львів - Київ. У разі відсутності місць на прямі поїзди вони зможуть дістатися до українських Карпат тільки з однією пересадкою.