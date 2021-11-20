Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Укрзалізниця призначила сім додаткових потягів до гірськолижних курортів

Укрзалізниця призначила сім додаткових потягів до гірськолижних курортів

20 листопада, 2021 субота
16:12
Суспільство

З 12 грудня до гірськолижних курортів у Карпатах курсуватимуть сім додаткових потягів

Про це повідомляє офіційний сайт Укрзалізниці.  

У новому графіку УЗ з’явилось сім рейсів до лижного курорту Буковель: №5/6 Маріуполь — Рахів; №15/16 Харків — Рахів; №55/56 Київ — Рахів; №95/96 Київ — Рахів; №25/26 Одеса — Рахів; №125/126 Миколаїв — Рахів; №130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).

Також Укрзалізниця прискорила низку рейсів: потяг №13/14 Київ – Солотвино з Києва буде діставатись швидше на 3:16  години і на 2:20 години зворотно; №77/78 Харків – Маріуполь з Харкова буде діставатись на 2:05 години швидше і на 3:29 години зворотно; №84/83 Київ – Маріуполь з Києва буде діставатись на 2:13 години швидше і на 1:24 годину швидше зворотно; №108/107 Одеса – Ужгород з Одеси буде діставатись на 1:15 швидше і на 1:29 зворотно; №145/146 Київ – Ізмаїл  з Києва буде діставатись швидше на 0:49 і на 1:02 зворотно.

Зазначається, що Укрзалізниця вже відкрила продаж квитків на всі поїзди нового графіка руху, який починає діяти з 12 грудня 2021 року. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Укрзалізниця
Буковель
додаткові поїзди
додаткові потяги
гірськолижні курорти
Читайте також:
США та Україна
18 листопада, 2021 четвер
Представниця США: З'являється все більше російських заяв, які ставлять під сумнів суверенітет України
18 листопада, 2021 четвер
Україна в ОБСЄ: влада РФ розглядає військове вторгнення в Україну
19 листопада, 2021 п'ятниця
У восьми областях України виявили новий штам "Дельта", він заразніший на 10-15%
Київ
+10
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.44
    Купівля 26.44
    Продаж 26.7
  • EUR
    Купівля 29.81
    Продаж 30.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
20 листопада
17:30
Українські десантники провели навчання у зоні ООС
20 січня на фронті зберігається "тиша"
17:15
Ексклюзив
Андрій Зубов
Путін боїться за власне життя та владу, тому авантюра з війною проти України малоймовірна, - Зубов
16:55
Львів - Зоря, УПЛ
"Зоря" несподівано програла "Львову" в УПЛ
16:34
Ексклюзив
Андрій Зубов
"Україна стала "своєю" в Європі, Росії не віддадуть більше ні шматка території", – професор Андрій Зубов
16:29
Шмигаль
Шмигаль розповів, як отримати та на що можна буде витрати 1 тис. грн за вакцинацію
15:47
Аніта Серьогіна
Серьогіна принесла Україні перше в історії срібло ЧС з карате
15:46
Ексклюзив
Марк Фейгін
"Поступки ЄС шантажу Кремля спричинять ще більшу кризу", – Марк Фейгін
15:35
У центрі Львова під колесами маршрутки загинула жінка
15:09
Піп Іван, сніг
Рятувальники показали, як Карпати засипало снігом. ФОТО
14:53
Румен Радев
Президент Болгарії відреагував на протест України через слова про "російський" Крим
14:46
Тарас Стецьків
"Монобільшість розсиплеться, щойно рейтинг Зеленського впаде через низку факторів, зокрема "вагнергейт", − Тарас Стецьків
14:34
Борис Джонсон
Велика Британія розглядає можливість бойкоту Олімпіади-2022, - The Times
14:18
Олексій Резніков
Резніков пояснив, чому не вірить у вторгнення Росії до України
13:45
Катерина Крива
Українські каратистки здобули дві медалі ЧС в Дубаї
13:21
Литва, військова база
Литва розгорнула на кордоні з Білоруссю нову військову базу
12:55
Шакур Стівенсон
Промоутер знайшов для Ломаченка нового суперника
12:44
Станіслав Речинський
"Не певен, що Бурба доживе до розслідування зриву спецоперації щодо "вагнерівців", − журналіст Станіслав Речинський
12:35
Акція на підтримку Саакашвілі в Руставі
Заарештований у Грузії Саакашвілі припинив голодування
12:24
Національна мережа супермаркетів до 30-річчя Незалежності України висадила 45 гектарів лісу
11:55
Subway
У США помер мільярдер та співзасновник популярної мережі швидкого харчування
11:40
Білорусь, кордон Польща
Польща заявила про нову спробу штурму на кордоні з Білоруссю
11:19
Американська розвідка попередила союзників про загрозу вторгнення Росії до України, - NYT
10:46
гроші, зарплата, заборгованість
Держстат назвав головних торгових партнерів України у 2021 році
10:17
"Ми один народ”: Росія оплакує “окремий шлях” України, - Financial Times
10:12
Вакцинація в Україні
В Україні за добу від COVID-19 вакциновано 311 тисяч людей
09:49
Україна, Канада, космодром
Україна та Канада оголосили про старт спільного будівництва космодрому
09:32
Петро Порошенко
Порошенко вимагає негайно розслідувати "вагнергейт", поновити незаконно звільнених розвідників і покарати зрадників
09:14
Сенат США
У Конгресі США готують нові санкції проти РФ у разі вторгнення до України, - ЗМІ
08:50
вакцинація
У США дозволили отримувати бустерну дозу вакцини від COVID-19 усім повнолітнім
08:35
Інфографіка
Артем Далакян
Далакян - Консепсьон: де та коли дивитись чемпіонський бій українця
08:20
коронавірус
В Україні за добу зафіксовано 18 250 нових випадків коронавірусу, 664 людини померли
07:59
Інфографіка
ФК Рух
УПЛ: результати, розклад матчів і трансляцій 15-го туру чемпіонату України з футболу
07:55
Роттердам, заворушення
У Нідерландах поліція застосувала водомети та зброю під час протестів проти covid-обмежень
07:23
ООС
Загострення на фронті: російські окупанти здійснили 17 обстрілів та вбили українського військового
07:08
ДСНС, Рятувальники
На меблевому заводі у Києві загинули двоє працівників
2021, п'ятниця
19 листопада
22:52
Канада дозволила щеплювати дітей від 5 років COVID-вакциною Pfizer
22:47
Кіліан Мбаппе
"Барселона" вирішила перехопити в "Реала" найдорожчого футболіста світу
22:35
ООС
Оприлюднено ім'я військового, який загинув на Донбасі 19 листопада
22:34
Інфографіка
Далакян - Консепсьон
Далакян - Консепсьон: боксери показали однакову вагу перед чемпіонським боєм
22:25
У восьми областях України виявили новий штам "Дельта", він заразніший на 10-15%
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV