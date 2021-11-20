Укрзалізниця призначила сім додаткових потягів до гірськолижних курортів

Про це повідомляє офіційний сайт Укрзалізниці.

У новому графіку УЗ з’явилось сім рейсів до лижного курорту Буковель: №5/6 Маріуполь — Рахів; №15/16 Харків — Рахів; №55/56 Київ — Рахів; №95/96 Київ — Рахів; №25/26 Одеса — Рахів; №125/126 Миколаїв — Рахів; №130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).

Також Укрзалізниця прискорила низку рейсів: потяг №13/14 Київ – Солотвино з Києва буде діставатись швидше на 3:16 години і на 2:20 години зворотно; №77/78 Харків – Маріуполь з Харкова буде діставатись на 2:05 години швидше і на 3:29 години зворотно; №84/83 Київ – Маріуполь з Києва буде діставатись на 2:13 години швидше і на 1:24 годину швидше зворотно; №108/107 Одеса – Ужгород з Одеси буде діставатись на 1:15 швидше і на 1:29 зворотно; №145/146 Київ – Ізмаїл з Києва буде діставатись швидше на 0:49 і на 1:02 зворотно.

Зазначається, що Укрзалізниця вже відкрила продаж квитків на всі поїзди нового графіка руху, який починає діяти з 12 грудня 2021 року.