Укрзалізниця відновить курсування вагонів-трансформерів з Києва до Херсона

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



Згідно з повідомленням, Укрзалізниця з 12 листопада запустить дев'ять оновлених вагонів, які пройшли капітальний ремонт. Вони курсуватимуть у складі пасажирського поїзда №766 Київ - Херсон.



У пресслужбі зазначили, що оновлений рухомий склад має сучасні елементи конструкції: кузов вагона, даховий кондиціонер, нові віконні блоки зі склопакетами, ролетні системи для захисту від сонця. У купе також встановлені USB-розетки біля кожного місця, під столиками - спеціальні полички для підзарядки телефонів, купе обладнані індивідуальними системами клімат-контролю.



"Це плановий капітально-відновлювальний ремонт, який коштує близько 16 млн грн, що майже вдвічі дешевше за придбання нового вагона. Середня ціна нового вагона - близько 30 млн грн", - зауважили у пресслужбі.



За інформацією Укрзалізниці, роботи здійснюються на власних виробничих потужностях Укрзалізниці. Зокрема, капітально-відновлювальний ремонт зазначених вагонів виконано в депо Бахмач, Каховка та Синельникове. Зазначається, що після такої модернізації компанія отримує фактично нові вагони, однак їхня вартість суттєво нижча від вартості нових.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb