Про це повідомила пресслужба компанії.

"Укренерго приєдналося до Ukraine Energy Initiative за підтримки ООН в Україні. Ініціатива спрямована на створення глобальної галузевої коаліції для відновлення та декарбонізації української енергетики", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго нагадали, що внаслідок російських атак дістали пошкодження всі ТЕС і деякі ГЕС, а для повного відновлення енергооб'єктів, за оцінками Світового банку, потрібно до 37 млрд доларів.

У компанії зазначили, що Україна прагне впровадити найсучасніші технології і вжити заходів, спрямованих на декарбонізацію економіки країни і досягнення цілей європейського "зеленого переходу".

"Створення за сприяння ООН глобальної галузевої коаліції дозволить об’єднати та скоординувати зусилля міжнародних та регіональних компаній для відновлення, модернізації та декарбонізації енергетичного сектору України і допоможе прискорити цей процес", - резюмували в Укренерго.