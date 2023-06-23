Укренерго приєдналося до глобальної коаліції з відновлення енергетики України
Укренерго приєдналося до глобальної коаліції з відновлення, модернізації та декарбонізації енергетичної галузі України. Ініціатива реалізується за підтримки ООН
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Укренерго приєдналося до Ukraine Energy Initiative за підтримки ООН в Україні. Ініціатива спрямована на створення глобальної галузевої коаліції для відновлення та декарбонізації української енергетики", - йдеться у повідомленні.
В Укренерго нагадали, що внаслідок російських атак дістали пошкодження всі ТЕС і деякі ГЕС, а для повного відновлення енергооб'єктів, за оцінками Світового банку, потрібно до 37 млрд доларів.
У компанії зазначили, що Україна прагне впровадити найсучасніші технології і вжити заходів, спрямованих на декарбонізацію економіки країни і досягнення цілей європейського "зеленого переходу".
"Створення за сприяння ООН глобальної галузевої коаліції дозволить об’єднати та скоординувати зусилля міжнародних та регіональних компаній для відновлення, модернізації та декарбонізації енергетичного сектору України і допоможе прискорити цей процес", - резюмували в Укренерго.
- У квітні Світовий банк виділив Україні 200 млн доларів на відновлення енергетики.
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