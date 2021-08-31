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Укргазбанк став учасником кредитування програми "Велике будівництво"

31 серпня, 2021 вiвторок
11:52
Новини

Шість українських банків підписали договір консорціумного кредитування з Укравтодором

Кредитні 376 мільйонів доларів США підуть на ремонт та спорудження нових доріг у рамках програми "Велике будівництво". УКРГАЗБАНК як учасник угоди надав фінансові ресурси у розмірі 50 мільйонів доларів.

"Ця подія важлива тому, що вона створює підґрунтя для змін у країні, дає новий подих програмі "Велике будівництво", ця подія важлива, тому що вона змінює наше життя, нашу країну, наші дороги.", - переконаний голова правління УКРГАЗБАНКУ Андрій Кравець.

Кредит надається із забезпеченням у формі державних гарантій строком на 5 років під 4,9% річних - процентна ставка нижча ніж від міжнародних організацій. Такий інструмент кредитування - безпрецедентний на фінансовому ринку України. Досі українські банки не залучали такі великі обсяги фінансування та не об'єднувалися у консорціум, адже жоден банк не зміг би надати такої значної суми самостійно.

"Темпи "Великого будівництва" не будуть знижуватися, тому ми будемо користуватися цим механізмом, який дає нам можливість залучити нові гроші, дешеві гроші, і це для нас дуже важливо", - подякував учасникам договору голова Укравтодору Євген Кузькін.

Успішне впровадження програми "Великого будівництва" напряму залежить від сталого фінансування. Тож, реалізація такого механізму матиме значний вплив на зростання економіки країни. Крім того, проєкт реалізується за зеленими стандартами.

“Усі ці договори передбачають зниження соціальних та екологічних ризиків при будівництві, тобто соціальні ризики - це запобігання можливому перенаселенню населених пунктів, екологічні ризики - це запобігання знищенню зелених насаджень”, - пояснив голова правління УКРГАЗБАНКУ Андрій Кравець.

У консорціум увійшли не тільки державні банки, але й приватні. Цієї угодою її учасники дали чіткий сигнал ринку, що банківська система готова до фінансування великих інвестиційних проєктів.  

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