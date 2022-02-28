Укроборонпром за 100 годин війни передав ЗСУ майже 1,5 тис. одиниць військової техніки
Концерн "Укроборонпром" продовжує постачання військової техніки Збройним Силам України та іншим силовим підрозділам.
Про це повідомила пресслужба концерну.
Відомо, що з початку військових дій підприємствами Державного концерну "Укроборонпром" передано до Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Територіальної оборони ЗСУ та інших силових структур:
- військової техніки, у т.ч. танків, БМП, БТР та бронеавтомобілів – більше 50 одиниць;
- спеціальної, вантажної та легкової автомобільної техніки – 45 одиниць;
- мінометів та гранатометів – 574 одиниць;
- іншого озброєння різних систем та калібрів – більше 170 одиниць;
- ракет – біля 600 одиниць;
- інших боєприпасів – 105 тис. одиниць;
- вибухових пристроїв – 12 тис. одиниць.
Підприємства концерну також продовжують ремонтувати техніку і вже домовились з Генеральним штабом ЗСУ про ремонт трофейної.
- Нагадаємо, від початку повномасштабного наступу РФ українські військові знищили понад 5 тис. окупантів і щонайменше 816 російських бойових машин.
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