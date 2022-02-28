Укроборонпром за 100 годин війни передав ЗСУ майже 1,5 тис. одиниць військової техніки

Про це повідомила пресслужба концерну.

Відомо, що з початку військових дій підприємствами Державного концерну "Укроборонпром" передано до Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Територіальної оборони ЗСУ та інших силових структур:

військової техніки, у т.ч. танків, БМП, БТР та бронеавтомобілів – більше 50 одиниць;

спеціальної, вантажної та легкової автомобільної техніки – 45 одиниць;

мінометів та гранатометів – 574 одиниць;

іншого озброєння різних систем та калібрів – більше 170 одиниць;

ракет – біля 600 одиниць;

інших боєприпасів – 105 тис. одиниць;

вибухових пристроїв – 12 тис. одиниць.

Підприємства концерну також продовжують ремонтувати техніку і вже домовились з Генеральним штабом ЗСУ про ремонт трофейної.

Нагадаємо, від початку повномасштабного наступу РФ українські військові знищили понад 5 тис. окупантів і щонайменше 816 російських бойових машин.

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