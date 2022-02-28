Від початку повномасштабного наступу РФ українські військові знищили понад 5 тис. окупантів і щонайменше 816 російських бойових машин, – Маляр
Інформація орієнтовна, насправді цифри можуть бути більшими.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Еспресо.TV.
За її інформацією, сумарні орієнтовні втрати ворога з 24 до 28 лютого (станом на шосту ранку 28 лютого) становлять:
- літаки – 29
- гелікоптери – 29
- Танки – 191
- Бойові броньовані машини – 816
- Гармат – 74
- ЗРК БУК – 1
- "Град" – 21
- Автомобільна техніка – 291
- Цистерни – 60
- БпЛА ОТР – 3
- Кораблі/катери – 2
- Засоби ППО – 5
- Особовий склад орієнтовно – 5300 (уточнюється).
Заступниця міністра наголосила, що ця інформація є орієнтовною і може уточнюватись. Ці дані вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою. Окрім того, дані можуть надходити наступного дня, а іноді й через день. Неточності можуть виникнути й тоді, коли бій тривав уночі, тобто розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу.
- Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти зазнають невдач, але відкривають вогонь по важливих військових і цивільних об'єктах.
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