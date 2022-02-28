Від початку повномасштабного наступу РФ українські військові знищили понад 5 тис. окупантів і щонайменше 816 російських бойових машин, – Маляр

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Еспресо.TV.

За її інформацією, сумарні орієнтовні втрати ворога з 24 до 28 лютого (станом на шосту ранку 28 лютого) становлять:

літаки – 29

гелікоптери – 29

Танки – 191

Бойові броньовані машини – 816

Гармат – 74

ЗРК БУК – 1

"Град" – 21

Автомобільна техніка – 291

Цистерни – 60

БпЛА ОТР – 3

Кораблі/катери – 2

Засоби ППО – 5

Особовий склад орієнтовно – 5300 (уточнюється).

Заступниця міністра наголосила, що ця інформація є орієнтовною і може уточнюватись. Ці дані вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою. Окрім того, дані можуть надходити наступного дня, а іноді й через день. Неточності можуть виникнути й тоді, коли бій тривав уночі, тобто розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу.