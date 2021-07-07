Укрпошта безкоштовно пересилатиме в ПФУ заяви про виплати пенсій

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.



Згідно з повідомленням, Укрпошта з 1 липня по 31 грудня буде безкоштовно надсилати до ПФУ листи пенсіонерів із заявами на переведення виплат пенсії чи соціальної допомоги у відділеннях зв'язку національного поштового оператора.



Зазначається, що пакет документів надсилатиметься за акційним тарифом 0 грн рекомендованими відправленнями на адреси ПФУ та управлінь соціального захисту населення. Скористатися акцією зможуть пенсіонери та отримувачі інших грошових соціальних пільг, які мають пенсійне посвідчення.



За словами заступника генерального директора Укрпошти Дмитра Поліщука, компанія стикалася з ситуаціями, коли соціальні працівники та працівники банків шляхом маніпуляцій переводили пенсіонерів на обслуговування до банків. При цьому пенсіонерам у селах було ніде зняти гроші з карток.



"І хоча тут жодним чином немає вини Укрпошти, ми готові запропонувати свій ресурс, щоб виправити ситуацію, і щоб пенсіонери могли отримувати пенсії зручним для них способом. Тому всі витрати на пересилання рекомендованого листа до ПФУ із заявою Укрпошта бере на себе", - цитує пресслужба слова Поліщука.



У пресслужбі зазначили, що для переведення виплат через Укрпошту пенсіонер має подати заповнену заяву на отримання пенсії та соціальної допомоги, а також копії сторінок паспорту з особистим підписом і позначкою "Згідно з оригіналом", а також ПІБ заявника та датою, яка має співпадати із зазначеною у заяві.

За умови передачі вже заклеєного листа обов’язково потрібно попередити поштаря про те, щоб в полі "особливі відмітки" він зазначив "Заява на переведення пенсії/допомоги".