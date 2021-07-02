Укрпошта припинила доставку бджіл

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.



"Укрпошта з 1 липня тимчасово припиняє доставку бджіл за виключенням бджолиних маток. Їхнє перевезення на період сезону (травень-червень) збережен на численні прохання бджолярів та профільних спілок", - йдеться у повідомленні.



У компанії уточнили, що доставка бджіл призупинена до забезпечення умов перевезення бджіл, які сприяють їх безпечній доставці та створення умов для збереження здоров'я працівників.



У пресслужбі зазначили, що Укрпошта була єдиним поштовим оператором, який забезпечував пересилання бджолопакетів, проте компанія не є організацією, яка займається цим профільно і може виділити окремий транспорт з належними умовами.



Крім того, пояснили у компанії, є аспекти, на які Укрпошта не може впливати, проте які суттєво впливають на перевезення комах, як-то погодні умови чи щільність бджіл у бджолопакетах.



Водночас у пресслужбі додали, що для пересилання бджолиної матки буде використовуватися спеціальна упаковка, яка має розміри 70х35х20 мм і повинна бути додатково вкладена в картонну тару відповідних розмірів, в залежності від кількості упаковок з бджолиними матками з отворами для вентиляції. Максимальний розмір додаткової упаковки становить 340х240х100 мм.

Нагадаємо, раніше журналіст Віталій Глагола повідомив, що на Закарпатській області під час транспортування у вантажівці Укрпошти загинули 8 млн бджіл.

Згодом в Укрпошті повідомили, що бджоли почали оживати. Зазначалося, що комахи, ймовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою.