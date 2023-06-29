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Укрпошта з 1 липня змінює графік роботи відділень та працюватиме у вихідні

29 червня, 2023 четвер
11:05
Суспільство Укрпошта

З суботи, 1 липня, Укрпошта відкриває відділення за максимально можливими графіками роботи та будуть відкриті у вихідні дні

Про це інформує пресслужба.

"Стандартизація режимів роботи відділень під потреби споживачів була започаткована ще у 2019 році, але з початком повномасштабного вторгнення у 2022 компанія була змушена підлаштовуватися під ситуацію, зменшувати та міняти час роботи відділень поштового зв'язку. Зараз Укрпошта готова до усіх викликів сьогодення і пропонує своїм клієнтам зрозумілі та передбачувані графіки роботи своїх відділень", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що з 1 липня більшість відділень Укрпошти працюватимуть довше й у вихідні дні.

Відділення, що перебувають у торгових центрах і на ринках, працюватимуть за графіком цих закладів.

Також Укрпошта збільшує кількість робочих днів сільських відділень до 5 на тиждень.

Компанія встановила нові сортувальні лінії та спростила подання письмових звернень через сайт або електронну пошту - u[email protected].

Оновлені графіки на сайті, або за телефоном 0 800 300 545.

  • 23 червня Укрпошта оголосила про початок передзамовлення на марку та мерч, присвячений звільненню українською розвідкою від російських окупантів острова Зміїний.

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