Укрпошта з 1 липня змінює графік роботи відділень та працюватиме у вихідні
З суботи, 1 липня, Укрпошта відкриває відділення за максимально можливими графіками роботи та будуть відкриті у вихідні дні
Про це інформує пресслужба.
"Стандартизація режимів роботи відділень під потреби споживачів була започаткована ще у 2019 році, але з початком повномасштабного вторгнення у 2022 компанія була змушена підлаштовуватися під ситуацію, зменшувати та міняти час роботи відділень поштового зв'язку. Зараз Укрпошта готова до усіх викликів сьогодення і пропонує своїм клієнтам зрозумілі та передбачувані графіки роботи своїх відділень", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що з 1 липня більшість відділень Укрпошти працюватимуть довше й у вихідні дні.
Відділення, що перебувають у торгових центрах і на ринках, працюватимуть за графіком цих закладів.
Також Укрпошта збільшує кількість робочих днів сільських відділень до 5 на тиждень.
Компанія встановила нові сортувальні лінії та спростила подання письмових звернень через сайт або електронну пошту - u[email protected].
Оновлені графіки на сайті, або за телефоном 0 800 300 545.
- 23 червня Укрпошта оголосила про початок передзамовлення на марку та мерч, присвячений звільненню українською розвідкою від російських окупантів острова Зміїний.
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