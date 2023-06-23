Про це інформує гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"30 червня ми будемо святкувати річницю звільнення острова Зміїний або, як там кажуть, "жест доброї волі" за допомогою наших ЗСУ. Ну як було не відсвяткувати цей день випуском найочікуванішої марки та мерчу на славу операціям хороброго ГУР. І це той випадок, коли можна не зберігати тишу", - пише гендиректор.

Повідомляється, що кошти спрямують на техніку для Сил оборони України.

Поштовий набір "Головне управління розвідки Міністерства оборони України" присвячений захисникам, які відвоювали острів Зміїний. Вартість - 166 грн.

Фото: Ігор Смілянський

Цього разу Укрпошта випустить ексклюзивний та лімітований мерч: футболка "KOSHARA GUNTER" з котом начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова - 95% бавовни. Також футболку "Жабʼяче озеро", стікерпак, термопляшку, шопер та килимок для комп’ютерної мишки.

Фото: Ігор Смілянський

Передзамовлення доступне відсьогодні.

Офіційний запуск відбудеться 30 червня.

Що відомо про деокупацію острова Зміїний

Атаки РФ на український острів Зміїний розпочалися 24 лютого 2022 року з ракетного обстрілу українського прикордонного гарнізону і подальшого його захоплення. У кінці дня зв'язок з прикордонним загоном був втрачений. Однак, залишалися їх героїчна фраза, яка стала крилатим виразом, на вимогу здаватися військові відповіли: "Російський бойовий корабель, йди на х*й!"

26 лютого ДПСУ висловила сподівання, що героїчні захисники острова живі. 28 лютого - стало відомо, що українські воїни в полоні.

Ключовим для звільнення острова стало затоплення 13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двох протикорабельних ракет нового українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ Нептун.

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

30 червня 2022 року російський гарнізон було поспіхом евакуйовано. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі". У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів. 1 липня рашисти обстріляли Зміїний фосфорними бомбами з літаків Су-30 ВКС ЗС РФ.

3 липня ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два удари по острову Зміїному у Чорному морі.

7 липня того року українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ та зачистили острів, виявивши 30 одиниць техніки окупантів.

У березні 2023 року відбулася прем'єра стрічка з документальної трилогії Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" - битва за Зміїний.