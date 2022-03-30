Укрзалізниця 30 березня здійснить три евакуаційні рейси з Краматорська

Про це заявили в телеґрам-каналі Укрзалізниці.



"Маємо зелене світло для рейсів 45/46, 138/137 та 92/91 доїхати до Краматорська та врятувати ще три партії біженців з Луганщини та Донеччини", - ідеться в повідомленні.



Потяги до Ужгорода, Одеси та Хмельницього вирушать 30 березня о 10:00, 15:30, 18:00 відповідно.



Нагадаємо, Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 30 березня.

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