Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 30 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.



Розклад евакуаційних поїздів на 30 березня:



Краматорськ:

13:00 - №278/277 Краматорськ - Львів;

16:00 - №280/279 Краматорськ - Львів.



Інші:

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова

16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро





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