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Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 30 березня

30 березня, 2022 середа
04:38
Суспільство Укрзалізниця, евакуація

В Укрзалізниці оприлюднили детальний розклад додаткових евакуаційних поїздів на 30 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.

Розклад евакуаційних поїздів на 30 березня:

Краматорськ:
13:00 - №278/277 Краматорськ - Львів;
16:00 - №280/279 Краматорськ - Львів.

Інші:
14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

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