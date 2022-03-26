Російські військові обстріляли електричку Шепетівка - Київ, одна людина постраждала

Про це повідомляє керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

Відомо, що обстріл стався на станції Тарасівка під Києвом 26 березня.

"За оперативною інформацією, є один потерпілий, травмований розбитим віконним склом", – зазначив Камишин.

Нагадаємо, 24 березня евакуаційний потяг Київ - Івано-Франківськ потрапив під обстріл російських військ під Васильковом, постраждалих немає.

Додамо, триває тридцять перша доба героїчного протистояння України проти російського вторгнення. Основні зусилля окупанти зосередили на захопленні міст Попасна, Рубіжне та наступу на Сєвєродонецьк.