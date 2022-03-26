Російські військові обстріляли електричку Шепетівка - Київ, одна людина постраждала
Сьогодні, 26 березня, російські війська обстріляли електричку Шепетівка - Київ. Одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишин.
Відомо, що обстріл стався на станції Тарасівка під Києвом 26 березня.
"За оперативною інформацією, є один потерпілий, травмований розбитим віконним склом", – зазначив Камишин.
- Нагадаємо, 24 березня евакуаційний потяг Київ - Івано-Франківськ потрапив під обстріл російських військ під Васильковом, постраждалих немає.
- Додамо, триває тридцять перша доба героїчного протистояння України проти російського вторгнення. Основні зусилля окупанти зосередили на захопленні міст Попасна, Рубіжне та наступу на Сєвєродонецьк.
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