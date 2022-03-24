Окупанти під Васильковом обстріляли евакуаційний потяг з Києва до Франківська
Евакуаційний потяг Київ - Івано-Франківськ потрапив під обстріл російських військ під Васильковом, постраждалих немає
Про це розповів голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін в Telegramm.
"Евакуаційний поїзд 43 Київ — Івано-Франківськ щойно потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва. В трьох вагонах повибивало вікна", – написав він.
За оперативними даними, постраждалих немає ні серед поїздної бригади, ні серед пасажирів.
"Начальник поїзду та вся поїздна бригада діяли чітко", – вказав очільник держкомпанії.
Він підкреслив, що Росія вкотре прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру.
Нагадаємо, окупанти 21 березня обстріляли евакуаційні автобуси з Маріуполя, є важкопоранені.
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