Окупанти під Васильковом обстріляли евакуаційний потяг з Києва до Франківська

Про це розповів голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін в Telegramm.



"Евакуаційний поїзд 43 Київ — Івано-Франківськ щойно потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва. В трьох вагонах повибивало вікна", – написав він.



За оперативними даними, постраждалих немає ні серед поїздної бригади, ні серед пасажирів.



"Начальник поїзду та вся поїздна бригада діяли чітко", – вказав очільник держкомпанії.



Він підкреслив, що Росія вкотре прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо, окупанти 21 березня обстріляли евакуаційні автобуси з Маріуполя, є важкопоранені.