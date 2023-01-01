Укрзалізниця: 6 тис. 200 пасажирів провели новорічну ніч у потязі

Про це поінформувала пресслужба Укрзалізниці в телеграм.

Новий рік у потягах Укрзалізниці святкувати 6 тис. 200 пасажирів.

"Що всередині підсклянників - в новорічну ніч не запитували", - написали в пресслужбі.

Нагадаємо, 28 грудня в Укрзалізниці повідомили, що на найбільш популярні напрямки подорожей українців додали ще один Інтерсіті та нові вагони.

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