Укрзалізниця: 6 тис. 200 пасажирів провели новорічну ніч у потязі
За даними Укрзалізниці, новий рік у потягах компанії зустріли 6 тис. 200 пасажирів
Про це поінформувала пресслужба Укрзалізниці в телеграм.
Новий рік у потягах Укрзалізниці святкувати 6 тис. 200 пасажирів.
"Що всередині підсклянників - в новорічну ніч не запитували", - написали в пресслужбі.
- Нагадаємо, 28 грудня в Укрзалізниці повідомили, що на найбільш популярні напрямки подорожей українців додали ще один Інтерсіті та нові вагони.
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