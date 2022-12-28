Укрзалізниця додала потяги та вагони на найбільш популярні напрямки
Відсьогодні на найбільш популярні напрямки подорожей українців додали ще один Інтерсіті та нові вагони
Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.
"Укрзалізниця готується до пікового періоду перевезень: наші вокзали та "Фортеці незламності" готові приймати тисячі пасажирів, а графік та маршрути всіх рейсів враховують можливу підстраховку резервними тепловозами, що б не трапилось", - наголосили у відомстві.
Повідомляється, що компанія збільшує кількість вагонів на найбільш популярні напрямки. Зокрема поїзд №12/11 Одеса-Львів - сьогодні з 17:00 до 18:00 Укрзалізниця запропонує 3200 додаткових місць на півтори сотні рейсів 29 грудня та 4,4 тис. місць на 30 грудня.
Також призначається додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №747/748 Київ-Тернопіль з 29 грудня по 7 січня, який вирушатиме з Києва о 16:13, з Вінниці о 18:52, з Хмельницького о 21:00 і прибуватиме до Тернополя о 22:48. Зворотне відправлення з 30 грудня по 8 січня о 06:18 із прибуттям до Хмельницького о 07:48, до Вінниці 09:39, до столиці о 12:15.
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