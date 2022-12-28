Укрзалізниця додала потяги та вагони на найбільш популярні напрямки

Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.

"Укрзалізниця готується до пікового періоду перевезень: наші вокзали та "Фортеці незламності" готові приймати тисячі пасажирів, а графік та маршрути всіх рейсів враховують можливу підстраховку резервними тепловозами, що б не трапилось", - наголосили у відомстві.

Повідомляється, що компанія збільшує кількість вагонів на найбільш популярні напрямки. Зокрема поїзд №12/11 Одеса-Львів - сьогодні з 17:00 до 18:00 Укрзалізниця запропонує 3200 додаткових місць на півтори сотні рейсів 29 грудня та 4,4 тис. місць на 30 грудня.

Також призначається додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №747/748 Київ-Тернопіль з 29 грудня по 7 січня, який вирушатиме з Києва о 16:13, з Вінниці о 18:52, з Хмельницького о 21:00 і прибуватиме до Тернополя о 22:48. Зворотне відправлення з 30 грудня по 8 січня о 06:18 із прибуттям до Хмельницького о 07:48, до Вінниці 09:39, до столиці о 12:15.

9 грудня стало відомо, що на період зимових свят Укрзалізниця призначила "Лижний експрес" із Києва до Славського.

У понеділок, 19 грудня, у перший рейс вирушив Поїзд святого Миколая.

20 грудня зі Слов'янська та Краматорська Донецької області вирушив потяг святого Миколая. За п'ять днів поїзд прибуде до дітей у чотирьох прифронтових областях. А 22 грудня чарівник відвідав Балаклію та станцію Занки Ізюмського напрямку.

В період святкових вихідних столицею курсуватиме ретро-поїзд на паровозній тязі. Рейси заплановані на 24, 25, 31 грудня, 1, 7 та 8 січня.

22 грудня стартував гірськолижний сезон у Карпатах, сім поїздів Укрзалізниці возитимуть любителів покататися на лижах.

26 грудня Укрзалізниця оголосила про запуск додаткових рейсів у карпатському напрямку з низки українських міст. Також, через попит на квитки, був запущений бонусний рейс Київ - Кривий Ріг.