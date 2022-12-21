Про це інформує Укрзалізниця.

"На різдвяно-новорічні свята Укрзалізниця призначає казковий ретро-поїзд на паровозній тязі. Три вікенда поспіль — 24, 25, 31 грудня, 1, 7 та 8 січня - столицею курсуватиме наш святково-екскурсійний паровоз, який подарує вам незабутні емоції", - пише пресслужба.

На вокзалі зустрічатимуть помічники святого Миколая, а у вагонах вихованці Київської дитячої залізниці проведуть екскурсію по історії столиці.

"У складі поїзда буде аж два старовинні паровози 1954 року і п'ять пасажирських вагонів з місцями для сидіння, серед яких вагон-буфет",- розповідають в Укрзалізниці.

Потяг відправлятиметься о 12:34 з першої платформи Центрального залізничного вокзалу. Мандрівка триватиме трохи більше ніж година.

Квитки вже у продажу на сайті за запитом поїзд №894/893 Київ-Пасажирський — Київ-Казковий, та у касах.

Вартість дорослого квитка від 138 грн, дитячого - від 104 грн.

"У випадку оголошення повітряної тривоги до відправлення поїзда зі ст. Київ-Пасажирський рейс відкладається до 14:00. Якщо ж відбій повітряної тривоги не буде оголошено до 14:00, пасажирам буде запропоновано здати квитки та прийти в інший день", - додають у пресслужбі.