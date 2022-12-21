Укрзалізниця призначила святковий ретро-поїзд на паровозній тязі в Києві
В період святкових вихідних столицею курсуватиме ретро-поїзд на паровозній тязі. Рейси заплановані на 24, 25, 31 грудня, 1, 7 та 8 січня
Про це інформує Укрзалізниця.
"На різдвяно-новорічні свята Укрзалізниця призначає казковий ретро-поїзд на паровозній тязі. Три вікенда поспіль — 24, 25, 31 грудня, 1, 7 та 8 січня - столицею курсуватиме наш святково-екскурсійний паровоз, який подарує вам незабутні емоції", - пише пресслужба.
На вокзалі зустрічатимуть помічники святого Миколая, а у вагонах вихованці Київської дитячої залізниці проведуть екскурсію по історії столиці.
"У складі поїзда буде аж два старовинні паровози 1954 року і п'ять пасажирських вагонів з місцями для сидіння, серед яких вагон-буфет",- розповідають в Укрзалізниці.
Потяг відправлятиметься о 12:34 з першої платформи Центрального залізничного вокзалу. Мандрівка триватиме трохи більше ніж година.
Квитки вже у продажу на сайті за запитом поїзд №894/893 Київ-Пасажирський — Київ-Казковий, та у касах.
Вартість дорослого квитка від 138 грн, дитячого - від 104 грн.
"У випадку оголошення повітряної тривоги до відправлення поїзда зі ст. Київ-Пасажирський рейс відкладається до 14:00. Якщо ж відбій повітряної тривоги не буде оголошено до 14:00, пасажирам буде запропоновано здати квитки та прийти в інший день", - додають у пресслужбі.
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- 20 грудня зі Слов'янська та Краматорська Донецької області вирушив потяг святого Миколая. За п'ять днів поїзд прибуде до дітей у чотирьох прифронтових областях.
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