Потяг святого Миколая вирушив у перший рейс на деокуповані території України

Про це повідомила Укрзалізниця.

Зазначають, що три рейси цього потяга привезуть подарунки дітям на деокупованих територіях Донеччини, Харківщини, а також у Миколаїв і Херсон. Загалом доставлять 33 тис. подарунків.

У потязі буде розміщено "залізну резиденцію" святого Миколая. Тому окрім подарунків, діти зможуть побачити театралізоване дійство у спеціально облаштованому вагоні.

"Українське небо цього року закрите для польоту саней з подарунками, відтак святий Миколай прибуде на поїзді Укрзалізниці. Залізниці, яка цього року врятувала понад 1 мільйон дітей, але сьогодні окрім порятунку везе свято. І це свято відбудеться за графіком, адже саме задля щасливих очей наших дітей ми і продовжуємо рух як офіційний перевізник святого Миколая", - сказав голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Поїзд святого Миколая - це спільний проєкт ЮНІСЕФ та Укрзалізниці. Вони також співпрацюють із військово-цивільними адміністраціями. Саме їм передадуть частину подарунків, оскільки розуміють, що не всі діти зможуть прийти до станції зустріти Поїзд. Далі ВЦА напряму розподілить подарункові набори за списком між дітьми віком до 10 років.

Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін зазначає, що права 7 млн українських дітей порушуються щодня. Тому організація працює над тим, щоби скоротити прогалину між дитячими мріями та реальністю.

"Святковий потяг Укрзалізниці – це проєкт дуже співзвучний головному гаслу ЮНІСЕФ – "для кожної дитини". Цей потяг везе надію, радість і дитинство у регіони, які найбільше постраждали від війни і де діти чи не найбільше чекають на диво", - сказав Шахін.

Точний час прибуття Поїзда святого Миколая може змінюватися з безпекових причин. Оголошуватимуть його військово-цивільні адміністрації безпосередньо в регіонах. Прибуття першого рейсу очікується на Донеччині зранку 20 грудня.

19 грудня стало відомо, що на період зимових свят Укрзалізниця призначила "Лижний експрес" із Києва до Славського.