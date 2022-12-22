Залізнична резиденція святого Миколая відвідала деокуповану Харківщину

Про це інформує Укрзалізниця.

"Залізна резиденція" святого Миколая прибула спецпоїздом Укрзалізниці до деокупованої Балаклії", - пише пресслужба.

Повідомляється, що понад 200 дітей танцювали з Миколаєм і його помічниками, а також отримали подарунки.

"Поїзд святого Миколая продовжує свій рух за графіком до прифронтових та деокупованих районів Харківщини", - інформує Укрзалізниця.

22 грудня команда відвідала дітлахів на пасажирській станції Занки Ізюмського напрямку, яка розташована між платформами Будинок Відпочинку, Слобожанська та 7 км у селі Занки Зміївського району.

Святого Миколая зустрічали понад 100 дітей.

А поїзд чарівника рушив далі за графіком.

Нагадаємо, ця поїздка триватиме приблизно 5 днів, за цей час потяг об'їде чотири прифронтові області, зокрема доставить подарунки дітям на деокупованих територіях Донеччини, Харківщини, а також у Миколаїв і Херсон. Загалом доставлять 33 тисячі пакунків.

Деталі маршруту не розголошуються з безпекових причин.

19 грудня стало відомо, що на період зимових свят Укрзалізниця призначила "Лижний експрес" із Києва до Славського.

У понеділок, 19 грудня, у перший рейс вирушив Поїзд святого Миколая.

20 грудня зі Слов'янська та Краматорська Донецької області вирушив потяг святого Миколая.