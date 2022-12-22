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Залізнична резиденція святого Миколая відвідала деокуповану Харківщину

22 грудня, 2022 четвер
14:51
Суспільство

Потяг святого Миколая продовжує рух деокупованими та прифронтовими районами Харківщини. 22 грудня чарівник відвідав Балаклію та станцію Занки Ізюмського напрямку

Про це інформує Укрзалізниця.

"Залізна резиденція" святого Миколая прибула спецпоїздом Укрзалізниці до деокупованої Балаклії", - пише пресслужба. 

Повідомляється, що понад 200 дітей танцювали з Миколаєм і його помічниками, а також отримали подарунки.

"Поїзд святого Миколая продовжує свій рух за графіком до прифронтових та деокупованих районів Харківщини", - інформує Укрзалізниця.

22 грудня команда відвідала дітлахів на пасажирській станції Занки Ізюмського напрямку, яка розташована між платформами Будинок Відпочинку, Слобожанська та 7 км у селі Занки Зміївського району. 

Святого Миколая зустрічали понад 100 дітей.

А поїзд чарівника рушив далі за графіком.

Нагадаємо, ця поїздка триватиме приблизно 5 днів, за цей час потяг об'їде чотири прифронтові області, зокрема доставить подарунки дітям на деокупованих територіях Донеччини, Харківщини, а також у Миколаїв і Херсон. Загалом доставлять 33 тисячі пакунків.

Деталі маршруту не розголошуються з безпекових причин.

  • 19 грудня стало відомо, що на період зимових свят Укрзалізниця призначила "Лижний експрес" із Києва до Славського.
  • У понеділок, 19 грудня, у перший рейс вирушив Поїзд святого Миколая.
  • 20 грудня зі Слов'янська та Краматорська Донецької області вирушив потяг святого Миколая. 

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Укрзалізниця
Харківщина
деокупація України
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