Потяг святого Миколая відвідав прифронтові міста України
20 грудня зі Слов'янська та Краматорська Донецької області вирушив потяг святого Миколая. За п'ять днів поїзд прибуде до дітей у чотирьох прифронтових областях
Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.
"Перша зупинка на шляху Святого Миколая - Слов’янськ. Сотні дітей на платформі, запальні танці з Миколаєвими помічниками, ну і, звісно ж, подарунки", - пише пресслужба.
У резиденції Миколая - вагоні - ялинка, прикрашена синьо-жовтими іграшками, камін і різдвяне оздоблення.
Деталі маршруту не розголошуються з безпекових причин.
Також потяг Святого Миколая відвідав і дітей у місті Краматорськ.
Ця поїздка триватиме приблизно 5 днів, за цей час потяг об'їде чотири прифронтові області, зокрема доставить подарунки дітям на деокупованих територіях Донеччини, Харківщини, а також у Миколаїв і Херсон. Загалом доставлять 33 тисячі пакунків.
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