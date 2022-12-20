Потяг святого Миколая відвідав прифронтові міста України

Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.

"Перша зупинка на шляху Святого Миколая - Слов’янськ. Сотні дітей на платформі, запальні танці з Миколаєвими помічниками, ну і, звісно ж, подарунки", - пише пресслужба.

У резиденції Миколая - вагоні - ялинка, прикрашена синьо-жовтими іграшками, камін і різдвяне оздоблення.

Деталі маршруту не розголошуються з безпекових причин.

Також потяг Святого Миколая відвідав і дітей у місті Краматорськ.

Ця поїздка триватиме приблизно 5 днів, за цей час потяг об'їде чотири прифронтові області, зокрема доставить подарунки дітям на деокупованих територіях Донеччини, Харківщини, а також у Миколаїв і Херсон. Загалом доставлять 33 тисячі пакунків.

19 грудня стало відомо, що на період зимових свят Укрзалізниця призначила "Лижний експрес" із Києва до Славського.

У понеділок, 19 грудня, у перший рейс вирушив Поїзд святого Миколая.