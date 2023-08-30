Укрзалізниця оголосила про затримку потягів на Житомирщині через російську атаку

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укрзалізниці.

Зокрема, серед потягів, які прибувають із затримкою, №54 сполученням Перемишль - Київ (затримка до 2 годин), №743 Дарниця - Львів (до 1 години) і №68 Варшава - Київ (до 30 хвилин).

⠀

В Укрзалізниці зазначають, що всі інші 84 поїзди далекого сполучення курсують за розкладом.

⠀

Залізничники працюють над відновленням руху за стандартним графіком.

Нічна атака РФ 30 серпня: що відомо

У ніч з 29 на 30 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА та крилаті ракети для обстрілу України.

Унаслідок падіння уламків у Шевченківському районі Києва три людини отримали поранення, з них 2 були госпіталізовані. Також станом на 7 ранку було відомо про двох загиблих та трьох поранених внаслідок падіння уламків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежі в Дарницькому та Шевченківському районах. Медики госпіталізували 24-річну дівчину, яка отримала різані рани від уламків скла.

Начальник КМВА Сергій Попко казав, що під час нічної атаки росіяни використали ударні безпілотники, а потім застосували ракети, які випустили із бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Загалом силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.

Також відомо, що уламки російських ракет впали на території Київської області. Як повідомляє поліція Київщини, в одному із районів пошкоджено приватні будинки. Крім цього, падіння уламків виявили й на території місцевого кладовища. Там сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Крім того, для обстрілу Одеси та Одеської області терористи запусти крилаті ракети "Калібр". Місцева влада повідомила про роботу ППО близько 03:00. Як повідомляє очільник Одеської ОДА Олег Кіпер, Сили ППО та Морська охорона знищили над морем 8 ракет. Влучань і постраждалих немає.

У Черкаській ОВА повідомляли про роботу ППО проти крилатих ракет близько 04:45.

Росіяни цієї ночі атакували також і Житомирщину - там пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Як зазначає очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, росіяни атакували один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Інформація оновлюється. Детальніше про це читайте за посиланням.