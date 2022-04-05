Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 5 квітня
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних потягів на вівторок, 5 квітня, по Україні та за межі країни
Про це передає пресслужба УЗ.
Евакуаційні потяги на 5 квітня:
Краматорськ:
- 13:00 - 274/273 Краматорськ - Львів
- 16:00 - 276/275 Краматорськ - Львів
- 18:00 - 278/277 Краматорськ - Львів
Інші:
- 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
- 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
- 23:30 - 234/233 Чоп-Дніпро
Міжнародні евакуаційні рейси на 5 квітня:
Польща:
- 07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
- 08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
- 10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 17:02 - 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
- 19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
Словаччина:
- 11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина:
- Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево - Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт
Чехія:
- Квитки відсутні
Румунія:
- 23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія:
- 14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень*
* квитки у продажуСлідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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