Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 3 квітня
В Укрзалізниці оприлюднили детальний розклад додаткових евакуаційних поїздів на 3 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.
Розклад евакуаційних поїздів на 3 квітня:
Краматорськ:
13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів;
16:00 - №276/275 Краматорськ - Львів.
Інші:
14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
- 26 березня російські війська обстріляли електричку Шепетівка - Київ. Одна людина отримала поранення
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе