Укрзалізниця почала продаж квитків через месенджери Facebook і Apple

Про це повідомляє пресслужба УЗ.



"АТ "Укрзалізниця" запустило свій офіційний чат-бот для продажу квитків та надсилання сповіщень про рейс в Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger - на додачу до запущених раніше Viber та Telegram", - йдеться в повідомленні.



Чат-бот відкривається безпосередньо з головної сторінки Укрзалізниці у Facebook.



За допомогою Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger пасажири Укрзалізниці можуть купувати квитки на всі поїзди далекого сполучення та швидкісні поїзди Інтерсіті+, повертати раніше придбані квитки, дивитися розклад рейсів та онлайн-табло станцій, а також перевіряти, до якої платформи прибуває потяг.



Крім цього, придбані в офіційному чат-боті квитки можна додавати до гаманців Apple Wallet та Google Pay.



Нагадаємо, 12 січня Укрзалізниця запустила чат-боти у Viber та Telegram з можливістю продажу квитків.