Укрзалізниця почала продаж квитків через месенджери Facebook і Apple
У середу, 15 грудня, Укрзалізниця розпочала продаж квитків через Facebook Messenger та Apple Messages для бізнесу
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
"АТ "Укрзалізниця" запустило свій офіційний чат-бот для продажу квитків та надсилання сповіщень про рейс в Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger - на додачу до запущених раніше Viber та Telegram", - йдеться в повідомленні.
Чат-бот відкривається безпосередньо з головної сторінки Укрзалізниці у Facebook.
За допомогою Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger пасажири Укрзалізниці можуть купувати квитки на всі поїзди далекого сполучення та швидкісні поїзди Інтерсіті+, повертати раніше придбані квитки, дивитися розклад рейсів та онлайн-табло станцій, а також перевіряти, до якої платформи прибуває потяг.
Крім цього, придбані в офіційному чат-боті квитки можна додавати до гаманців Apple Wallet та Google Pay.
- Нагадаємо, 12 січня Укрзалізниця запустила чат-боти у Viber та Telegram з можливістю продажу квитків.
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