Укрзалізниця поновила міжнародне сполучення з п'ятьма країнами: список

Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила у Telegram.



Зокрема, до Словаччини прямують поїзди Мукачево - Кошице, Чоп - Кошице, Чоп - Чієрна над Тисом. До Угорщини прямує поїзд Київ - Будапешт - Відень; до Молдови - поїзд Одеса - Кишинів; до Польщі - поїзд Київ - Перемишль.



Крім того, зазначили у пресслужбі, з 10 жовтня після півторарічної перерви у перший рейс відправиться швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ - Перемишль.

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