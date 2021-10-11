Укрзалізниця поновила міжнародне сполучення з п'ятьма країнами: список
Укрзалізниця поновила міжнародне сполучення зі Словаччиною, Угорщиною, Австрією, Молдовою та Польщею
Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила у Telegram.
Зокрема, до Словаччини прямують поїзди Мукачево - Кошице, Чоп - Кошице, Чоп - Чієрна над Тисом. До Угорщини прямує поїзд Київ - Будапешт - Відень; до Молдови - поїзд Одеса - Кишинів; до Польщі - поїзд Київ - Перемишль.
Крім того, зазначили у пресслужбі, з 10 жовтня після півторарічної перерви у перший рейс відправиться швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ - Перемишль.
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