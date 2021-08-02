Укрзалізниця попередила про затримки низки поїздів

Про це у Telegram повідомила пресслужба Укрзалізниці.



Згідно з повідомленням, поїзди запізнюються через несприятливі погодні умови на заході України.



Так, станом на 9:00 затримуються поїзди №44 Івано-Франківськ - Чернігів (на 2 години 20 хвилин); №11 Львів - Одеса (на 2 години 10 хвилин); №8 Чернівці - Київ (на 2 години); №244 Рахів - Київ (на 2 години 50 хвилин); №14 Солотвино - Київ (на 1 годину 40 хвилин); №9 Київ - Маріуполь (на 1 годину 20 хвилин); №7 Київ - Чернівці (на 1 годину 20 хвилин); №50 Трускавець - Київ (на 1 годину); №110 Львів - Херсон (на 45 хвилин) та №149 Полтава - Ворохта (на 40 хвилин).



Крім того, додали у пресслужбі, орієнтовний час запізнення безпересадкового вагону Відень - Київ до кінцевої станції складає 8 годин через затримку в Угорщині.

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