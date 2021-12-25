Укрзалізниця попередила про затримку потягів до Карпат через сходження локомотиву

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Низка поїздів рахівського напрямку затримується через падіння дерева на рейки на ділянці Ясіня – Рахів, що призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна.

Поїзд №55 Київ – Рахів затримується на 3 год. 30 хв на перегоні до Рахова, №26 Одеса – Рахів – на 2 год. 5 хв, №95 Київ – Рахів – на 40 хв, №15 Харків – Рахів відбув із затримкою на 43 хвилини з Івано-Франківська.

Наразі пасажирів, котрі прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня.



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