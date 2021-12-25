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Укрзалізниця попередила про затримку потягів до Карпат через сходження локомотиву

25 грудня, 2021 субота
11:50
Суспільство Буковель

Через сходження локомотиву затримується низка пасажирських потягів, які прямують до Рахова, що на Закарпатті

Про це повідомляє Укрзалізниця. 

Низка поїздів рахівського напрямку  затримується через падіння дерева на рейки на ділянці Ясіня – Рахів, що призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна. 

Поїзд №55 Київ – Рахів затримується на 3 год. 30 хв на перегоні до Рахова, №26 Одеса – Рахів – на 2 год. 5 хв,  №95 Київ – Рахів – на 40 хв, №15 Харків – Рахів відбув із затримкою на 43 хвилини з Івано-Франківська.

Наразі пасажирів, котрі прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня.
 

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Укрзалізниця
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Закарпаття
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УЗ
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