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Укрзалізниця попереджає про можливі зміни в русі потягів у Одесі й на Одещині через комендантську годину

9 квітня, 2022 субота
08:12
війна з Росією електричка

З 21:00 9 квітня до 06:00 11 квітня в Одесі й на Одещині посадку на потяги та вхід до вокзалів дозволять тільки транзитним пасажирам і тим, хто прибув туди до початку комендантської години

Про це повідомила Укрзалізниця.

"Через впровадження в Одесі та області комендантської години з 21:00 9 квітня до 06:00 11 квітня можуть бути внесені зміни до графіка руху пасажирських поїздів", - ідеться в заяві.

Під час комендантської години вхід до залізничних вокзалів Одеси й Одеської області, посадку на пасажирські потяги дозволять лише транзитним пасажирам і тим, котрі потрапили на вокзал до початку комендантської години. Вихід із вокзалів з міркувань безпеки може обмежувати поліція.

Укрзалізниця просить зважати на це під час планування подорожі й уважно стежити за можливими змінами в розкладі.
 
  • Нагадаємо, в Одесі й області 9 квітня почнеться подовжена комендантська година.

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Новини
Одеса
Одеська область
Укрзалізниця
пасажири
вокзал
поліція
потяги
графік руху
комендантська година
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