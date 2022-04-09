ЗСУ 8 квітня уразили три повітряні цілі окупантів, а 7 квітня - новітній російський БПЛА "Оріон"
Укрзалізниця попереджає про можливі зміни в русі потягів у Одесі й на Одещині через комендантську годину
З 21:00 9 квітня до 06:00 11 квітня в Одесі й на Одещині посадку на потяги та вхід до вокзалів дозволять тільки транзитним пасажирам і тим, хто прибув туди до початку комендантської години
Про це повідомила Укрзалізниця.
"Через впровадження в Одесі та області комендантської години з 21:00 9 квітня до 06:00 11 квітня можуть бути внесені зміни до графіка руху пасажирських поїздів", - ідеться в заяві.
Під час комендантської години вхід до залізничних вокзалів Одеси й Одеської області, посадку на пасажирські потяги дозволять лише транзитним пасажирам і тим, котрі потрапили на вокзал до початку комендантської години. Вихід із вокзалів з міркувань безпеки може обмежувати поліція.
Укрзалізниця просить зважати на це під час планування подорожі й уважно стежити за можливими змінами в розкладі.
"Через впровадження в Одесі та області комендантської години з 21:00 9 квітня до 06:00 11 квітня можуть бути внесені зміни до графіка руху пасажирських поїздів", - ідеться в заяві.
Під час комендантської години вхід до залізничних вокзалів Одеси й Одеської області, посадку на пасажирські потяги дозволять лише транзитним пасажирам і тим, котрі потрапили на вокзал до початку комендантської години. Вихід із вокзалів з міркувань безпеки може обмежувати поліція.
Укрзалізниця просить зважати на це під час планування подорожі й уважно стежити за можливими змінами в розкладі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+4°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе
2022, субота
9 квітня
07:42
Росіяни обстріляли житлові квартали Сєвєродонецька, спричинивши пожежу в багатоповерхівці, кількість жертв уточнюють, - Луганська ОВА
07:27
РФ переміщує війська до Бєлгородської й Воронезької областей для перегрупування та завершує відновлення боєздатності у Брянській і Курській областях, - Генштаб ЗСУ
03:07
Втратив половину ноги і одне око не працює: журналіст Fox News розповів про свій стан після обстрілів окупантів
02:45
У зоні відповідальності ООС наші воїни відбили 7 атак ворога, знищили 9 танків та 2 вертольоти
02:29
Велика Британія відправить в Україну нову партію ПЗРК Starstreak і протитанкової зброї на суму у 100 млн фунтів, - Борис Джонсон
01:53
В Ірпені збудували тимчасову насипну переправу, паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту
00:53
Ракетним ударом по Краматорську Росія остаточно довела світові свою масову психічну недієздатність, - Подоляк
00:28
"Путін – чудовисько": зірка серіалів "Беверлі Хілс" та "Чародійки" відреагувала на ракетний удар ворога по вокзалу Краматорська
2022, п'ятниця
8 квітня
23:57
Українець Гвоздик відновив кар'єру задля допомоги найкращому боксеру світу в підготовці до бою з росіянином
23:38
Російські пропагандисти так поспішали звинуватити Україну, що випадково видали свою винуватість, – Зеленський
23:31
Україна вимагає повного ембарго на нафту і газ та відключення усіх банків від SWIFT, - Зеленський
23:27
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 8 квітня