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Головна війна з Росією В Одесі та області 9 квітня почнеться подовжена комендантська година

В Одесі та області 9 квітня почнеться подовжена комендантська година

8 квітня, 2022 п'ятниця
18:00
війна з Росією Одеса комендантська година

Комендантська година в Одеській області триватиме з 21 години 9 квітня до 6 ранку 11 квітня

Про це повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

"Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 21 години 00 хвилин 9 квітня 2022 року до 06 годин 00 хвилин 11 квітня 2022 року", - написав речник.
 
Він нагадав, що заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.
 
"Звертаюсь з проханням до одеситів та мешканців області  з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля Вашої безпеки, що тим самим збереже Ваше життя, бо наслідки можуть бути фатальними", -  цитує речник Марченка.
 

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Одеса
Одеська область
комендантська година
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