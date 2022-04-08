В Одесі та області 9 квітня почнеться подовжена комендантська година

Про це повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.



"Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 21 години 00 хвилин 9 квітня 2022 року до 06 годин 00 хвилин 11 квітня 2022 року", - написав речник.



Він нагадав, що заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.



"Звертаюсь з проханням до одеситів та мешканців області з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля Вашої безпеки, що тим самим збереже Ваше життя, бо наслідки можуть бути фатальними", - цитує речник Марченка.



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