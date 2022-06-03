Укрзалізниця призначає новий потяг Перемишль - Запоріжжя з 12 червня
З 12 червня курсуватиме новий потяг Перемишль - Запоріжжя, адже багато українських біженців повертається додому
Про це повідомила Урзалізниця в телеграмі.
"З огляду на збільшений попит пасажирів на повернення в Україну, Укрзалізниця призначає новий поїзд №32/31 сполученням Перемишль - Запоріжжя", - зазначили у підприємстві.
Уперше потяг вирушить із Запоріжжя 11 червня, а курсуватиме з 12 червня. З Перемишля поїзд вирушатиме о 16:00, зупинятиметься у Дніпрі о 13:26 і прибуватиме до Запоріжжя о 15:51. І Запоріжжя потяг відбуватиме о 15:30, зупинятиметься у Дніпрі о 17:33, і прибуватиме до Перемишль о 12:50.
Маршрут лежатиме через Львів, Бердичів, станцію ім. Т. Шевченка, Знам’янка, Білу Церкву, Кам’янське та Дніпро, що дасть можливість мешканцям кількох регіонів зручно повернутися додому з-за кордону.
"Вагони в поїзді - купейні та класу люкс, квитки будуть доступні онлайн", - зауважили в Укрзалізниці.
- 8 червня Укрзалізниця додасть два поїзди з Києва до Житомира.
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