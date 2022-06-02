Укрзалізниця з 8 червня додасть два поїзди з Києва до Житомира
Укрзалізниця в рамках експерименту додає з 8 червня два потяги сполученням Житомир-Київ і зворотно, які будуть у дорозі менше 3-х годин
Про це УЗ повідомила в телеграм.
Згідно з повідомленням, 8 червня Укрзалізниця в якості експеримента призначає два регіональних поїзди сполученням Київ-Житомир і тривалістю поїздки менше трьох годин.
У держкомпанії пояснили, що скоротити час у дорозі вдалося завдяки відсутності проміжних зупинок.
"Важлива перевага цих поїздів перед маршруткою: наявність вагонів купе для подорожуючих сім'ями та плацкарт для більш економної подорожі.
Вартість квитка — від 105 грн у плацкарті, від 125 грн у сидячому вагоні та 189 грн у купе та змінюється залежно від дня тижня та фірмовості обраного вагона", - зазначила УЗ.
Продаж на сайті розпочнеться 2 червня увечері, квитки можна буде придбати на 10 днів уперед.
Як зазначила держкомпанія, поїзд №759/760 Київ — Житомир відправлятиметься з Києва щоденно о 6:55, і прибуватиме до Житомира о 9:43.
Зворотно, з Житомира, поїзд вирушатиме о 12:06, прибуття до Києва — о 14:51.
Поїзд №775/776 Київ — Житомир відправлятиметься з Києва щоденно о 14:33, прибуватиме в Житомир о 17:15. Зворотно, з Житомира, поїзд відходитиме о 18:38 з прибуттям до Києва о 21:50.
Нагадаємо, Укрзалізниця запустила електричку між Черніговом і Славутичем.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе