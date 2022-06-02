Про це УЗ повідомила в телеграм.

Згідно з повідомленням, 8 червня Укрзалізниця в якості експеримента призначає два регіональних поїзди сполученням Київ-Житомир і тривалістю поїздки менше трьох годин.

У держкомпанії пояснили, що скоротити час у дорозі вдалося завдяки відсутності проміжних зупинок.

"Важлива перевага цих поїздів перед маршруткою: наявність вагонів купе для подорожуючих сім'ями та плацкарт для більш економної подорожі.

Вартість квитка — від 105 грн у плацкарті, від 125 грн у сидячому вагоні та 189 грн у купе та змінюється залежно від дня тижня та фірмовості обраного вагона", - зазначила УЗ.

Продаж на сайті розпочнеться 2 червня увечері, квитки можна буде придбати на 10 днів уперед.



Як зазначила держкомпанія, поїзд №759/760 Київ — Житомир відправлятиметься з Києва щоденно о 6:55, і прибуватиме до Житомира о 9:43.

Зворотно, з Житомира, поїзд вирушатиме о 12:06, прибуття до Києва — о 14:51.



Поїзд №775/776 Київ — Житомир відправлятиметься з Києва щоденно о 14:33, прибуватиме в Житомир о 17:15. Зворотно, з Житомира, поїзд відходитиме о 18:38 з прибуттям до Києва о 21:50.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила електричку між Черніговом і Славутичем.

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