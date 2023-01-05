Укрзалізниця призначила додаткові рейси ретро-потяга у Києві на 14 та 15 січня
У столиці 14 та 15 січня за додатковими рейсами курсуватиме ретро-потяг на паровозній тязі. на вокзалі пасажирів очікуватимуть помічники святого Миколая, а у вагонах - подарунки для дітей
Про це повідомила Укрзалізниця.
Зазначається, що у складі поїзда буде два старовинні паровози 1954 року і п'ять пасажирських вагонів з місцями для сидіння.
"14 та 15 січня столицею курсуватиме наш святково-екскурсійний паровоз, який вже так полюбився пасажирам. На вокзалі вас зустрінуть казкові помічники святого Миколая, а у вагонах маленьких пасажирів очікуватиме справжнє свято та подарунки від Укрзалізниці та ЮНІСЕФ", - йдеться у повідомленні.
Відправлятиметься потяг о 12:34 з першої платформи Центрального залізничного вокзалу, триватиме поїздка трохи більше години.
Квитки можна придбати на сайті та у застосунку, а також прямо в касах вокзалу. Вартість дорослого квитка стартує від 136,96 грн, дитячого — від 104 грн.
- Раніше, на період святкових вихідних, Укрзалізниця призначила ретро-поїзд на паровозній тязі в Києві.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.74
-
EUR
Купівля 41.54Продаж 42.59
- Актуальне
- Важливе