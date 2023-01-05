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Укрзалізниця призначила додаткові рейси ретро-потяга у Києві на 14 та 15 січня

5 січня, 2023 четвер
19:28
Суспільство

У столиці 14 та 15 січня за додатковими рейсами курсуватиме ретро-потяг на паровозній тязі. на вокзалі пасажирів очікуватимуть помічники святого Миколая, а у вагонах - подарунки для дітей

Про це повідомила Укрзалізниця.

Зазначається, що у складі поїзда буде два старовинні паровози 1954 року і п'ять пасажирських вагонів з місцями для сидіння.

"14 та 15 січня столицею курсуватиме наш святково-екскурсійний паровоз, який вже так полюбився пасажирам. На вокзалі вас зустрінуть казкові помічники святого Миколая, а у вагонах маленьких пасажирів очікуватиме справжнє свято та подарунки від Укрзалізниці та ЮНІСЕФ", - йдеться у повідомленні.

Відправлятиметься потяг о 12:34 з першої платформи Центрального залізничного вокзалу, триватиме поїздка трохи більше години.

Квитки можна придбати на сайті та у застосунку, а також прямо в касах вокзалу. Вартість дорослого квитка стартує від 136,96 грн, дитячого — від 104 грн.

  • Раніше, на період святкових вихідних, Укрзалізниця призначила ретро-поїзд на паровозній тязі в Києві.

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Укрзалізниця
новини Києва
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