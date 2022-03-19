Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний рейс

Про це йдеться в телеґрам-каналі УЗ.



Поїзд "Інтерсіті+" вирушатиме з Харкова до Львова о 16:00.

Нагадаємо, Укрзалізниця додала евакуаційні поїзди до Дарниці, Харкова, Дніпра, Краматорська і Запоріжжя.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb