Укрзалізниця додала евакуаційні поїзди до Дарниці, Харкова, Дніпра, Краматорська і Запоріжжя
Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні поїзди до Дарниці, Харкова, Дніпра, Краматорська і Запоріжжя на 19 березня.
Про це повідомила Укрзалізниця у своєму Телеграмі.
Подаємо графік додаткових поїздів.
Київ, Дарницький вокзал:
1:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Харків;
8:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;
17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.
Харків:
8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
9:40 - №229/230 Харків - Івано-Франківськ;
13:00 - №239/240 Харків - Львів.
Дніпро:
20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Краматорськ:
13:00 - №263/264 Краматорськ - Львів;
16:00 - №265/266 Краматорськ - Львів.
Запоріжжя:
16:05 - №225 Запоріжжя - Ковель.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13
- Нагадаємо, Укрзалізниця у експериментальному режимі знову запустила потяг, що прямуватиме від Чернівців до Львова.
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