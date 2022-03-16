Укрзалізниця відновила рух потягу Чернівці-Львів

Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі Укрзалізниці.



Із метою вивчення пасажиропотоку у сполученні Чернівці – Львів – Чернівці відновлюється рух регіонального поїзда № 702/701, що курсуватиме за цим маршрутом зі зупинками на станціях Снятин, Коломия, Івано-Франківськ та Ходорів.



Починаючи зі 17 березня цього року, поїзд № 702/701 вирушатиме зі Львова о 18:10, Ходорів 19:07-19:10, Івано-Франківськ 20:11-20:14, Коломия 21:00-21:02, Снятин 21:30-21:32, прибуватиме в Чернівці о 22:14;

починаючи з 18 березня цього року, поїзд № 702/701 вирушатиме з Чернівців о 06:04, Снятин 06:40-06:42, Коломия 07:08-07:11, Івано-Франківськ 07:57-08:00, Ходорів 08:57-08:58, прибуватиме до Львова о 09:53.



Укрзалізниця просить уважно стежити за повідомленнями щодо можливих змін у розкладі його руху на офіційних інформаційних ресурсах та безпосередньо на вокзалах.

Нагадаємо, з 15 березня Укрзалізниця змінила розклад руху додаткового потяга Львів - Чоп.