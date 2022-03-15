Укрзалізниця змінила розклад руху додаткового потяга Львів - Чоп

Про це повідомила Укрзалізниця.



Графік руху додаткового потяга №7625/7626 сполученням Львів - Чоп змінили для зручності пасажирів.



"15 березня цього року поїзд вирушатиме з Головного залізничного вокзалу Львова орієнтовно о 16:50, а не о 14:00 год, як повідомлялося раніше", - ідеться в повідомленні.



Укрзалізниця просить пасажирів звернути увагу на зміни під час планування подорожі у вказаному сполученні й уважно стежити за оголошеннями на вокзалі.

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