Укрзалізниця змінила розклад руху додаткового потяга Львів - Чоп
15 березня додатковий поїзд Львів - Чоп вирушатиме не о 14:00, а о 16:50
Про це повідомила Укрзалізниця.
Графік руху додаткового потяга №7625/7626 сполученням Львів - Чоп змінили для зручності пасажирів.
"15 березня цього року поїзд вирушатиме з Головного залізничного вокзалу Львова орієнтовно о 16:50, а не о 14:00 год, як повідомлялося раніше", - ідеться в повідомленні.
Укрзалізниця просить пасажирів звернути увагу на зміни під час планування подорожі у вказаному сполученні й уважно стежити за оголошеннями на вокзалі.
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