Укрзалізниця призначила додатковий потяг з Харкова до Генічеська

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Регіональний експрес № 729/730 Харків - Генічеськ почне курсувати з 17 липня.

З Харкова поїзд відправлятиметься о 06:29 і прибуватиме до Генічеська о 13: 26.

Назад Експрес виходитиме о 14:04 і прибуватиме до Харкова о 21: 34.

Під час прямування поїзд зупинятиметься на станціях Лозова, Павлоград, Синельникове, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївка.

