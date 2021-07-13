Укрзалізниця призначила додатковий потяг з Харкова до Генічеська
Укрзалізниця запускає курортний потяг до Генічеська
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Регіональний експрес № 729/730 Харків - Генічеськ почне курсувати з 17 липня.
З Харкова поїзд відправлятиметься о 06:29 і прибуватиме до Генічеська о 13: 26.
Назад Експрес виходитиме о 14:04 і прибуватиме до Харкова о 21: 34.
Під час прямування поїзд зупинятиметься на станціях Лозова, Павлоград, Синельникове, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївка.
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