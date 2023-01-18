Укрзалізниця призначила додаткову зупинку швидкісному Інтерсіті+ "Київ — Черкаси"

Про це інформує Укрзалізниця.

Від п'ятниці 20 січня рейс Інтерсіті+ №730/729 Київ — Черкаси зупинятиметься у міста Сміла не лише на станції ім. Тараса Шевченка, а й на зупинковому пункті "Центральна".

На шляху з Києва поїзд буде зупинятись на "Центральній" о 20:35, а при прямуванні з Черкас - о 7:00.

Також Укрзалізниця запустить зі столиці до Черкас новий швидкісний потяг Hyundai Rotem. Зазначають, що компанія призначила новий Інтерсіті+ №730/729 Київ - Черкаси. З Києва він відправлятиметься о 17:50 щоденно, крім вівторків, і прибуватиме до Черкас о 21:07. З Черкас потяг відправлятиметься щоденно, крім середи, о 06:33 і прибуватиме о 09:39. Перший рейс з Києва відправиться 20 січня, а з Черкас - 21 січня.