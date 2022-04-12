Укрзалізниця призначила на 13 квітня 2 додаткові рейси "Інтерсіті+" - до Дніпра і Львова
Укрзалізниця призначила на 13 квітня 2 додаткові рейси "Інтерсіті+" – зі столичної "Дарниці" до Дніпра і з Дніпра до Львова
Про це Укрзалізниця повідомила в Телеграм.
"Укрзалізниця призначає на завтра, 13 квітня, додаткові рейси Інтерсіті+: Дарниця - Дніпро (без заїзду на Київ-Пасажирський) о 08:30, Дніпро - Львів о 17:00", – повідомила держкомпанія.
Квитки можна придбати на сайті та чат-ботах Укрзалізниці.
Нагадаємо, Укрзалізниця відновила приміські поїзди з Харкова до Сум.
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