Укрзалізниця тимчасово обмежила перевезення Україною
Укрзалізниця тимчасово обмежила транзитні перевезення вантажів Україною через роботи з модернізації
Про це повідомляє пресцентр Укрзалізниці.
Наразі тривають роботи з електрифікації ділянки Ковель - Ізов - Держкордон та ремонтно-колійні роботи з модернізації дільниці Знам’янка - Здолбунів. Через це пропускна спроможність у напрямку Польщі зменшилася до 350 вагонів на добу.
"Зазначених обсягів недостатньо, щоб забезпечити перевезення у передбачені терміни. Тому було прийнято рішення тимчасово ввести конвенцію на заборону транзитних залізничних перевезень територією України. Після завершення інфраструктурних робіт перевезення буде поновлено та поінформовано клієнтів", - йдеться у повідомленні.
Водночас в Укрзалізниці зазначили, що пасажирські залізничні перевезення між країнами здійснюватимуться без змін.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.05
- Актуальне
- Важливе