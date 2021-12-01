Укрзалізниця тимчасово обмежила перевезення Україною

Про це повідомляє пресцентр Укрзалізниці.



Наразі тривають роботи з електрифікації ділянки Ковель - Ізов - Держкордон та ремонтно-колійні роботи з модернізації дільниці Знам’янка - Здолбунів. Через це пропускна спроможність у напрямку Польщі зменшилася до 350 вагонів на добу.



"Зазначених обсягів недостатньо, щоб забезпечити перевезення у передбачені терміни. Тому було прийнято рішення тимчасово ввести конвенцію на заборону транзитних залізничних перевезень територією України. Після завершення інфраструктурних робіт перевезення буде поновлено та поінформовано клієнтів", - йдеться у повідомленні.



Водночас в Укрзалізниці зазначили, що пасажирські залізничні перевезення між країнами здійснюватимуться без змін.

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