Укрзалізниця у вересні запустить дев'ять оновлених купейних вагонів-трансформерів

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



Згідно з повідомленням, Укрзалізниця з початку року відновила сім пасажирських купейних вагонів-трансформерів, які наразі курсують у складі поїзда №737/739 Запоріжжя - Київ. Наступні дев'ять вагонів будуть випущені в рейс у вересні.



Зазначається, що оновлений рухомий склад матиме сучасні елементи конструкції: кузов вагона, даховий кондиціонер, нові віконні блоки зі склопакетами, ролетні системи для захисту від сонця. Також у купе встановлені USB-розетки біля кожного місця, полички для підзарядки телефонів, а також системи клімат-контролю у кожному купе.



"Це плановий капітально-відновлювальний ремонт, який коштує 16 млн грн, що майже вдвічі дешевше за придбання нового вагона. Середня ціна нового вагона - близько 30 млн грн", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зауважили, що до кінця 2021 року компанія планує відновити 50 пасажирських вагонів на власних виробничих потужностях.



Крім того, додали у пресслужбі, Укрзалізниця разом компанією "Науково-виробниче об'єднання "Ріст" працює над розробкою концепції оновленого плацкартного вагона. Такий вагон був представлений на виставці рухомого складу, яка проходила на пероні станції Київ-Пасажирський 27-29 серпня 2021 року.



Зазначається, що цей вагон має пройти випробування та доопрацювання, після чого зможе стати серійним варіантом для капітально-відновлювальних ремонтів у 2022 році.

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